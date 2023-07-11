Влаштував різанину в Києві: рецидивіст, який відсидів за вбивство, напав на відпочивальників, — поліція

Інцидент стався в Деснянському районі столиці. За даними правоохоронців, підозрюваний накинувся на людей із ножем після отриманих зауважень.

У Деснянському районі Києва чоловік атакував відпочивальників на озері ножем після отриманих зауважень. За свої дії він може бути засуджений до позбавлення волі на строк до восьми років. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Правоохоронні органи отримали інформацію про виникнення конфлікту між двома групами відпочивальників біля озера Алмазне. Згідно з повідомленням, один із присутніх мав при собі ніж.

"На місці події поліцейські виявили двох чоловіків і жінку з легкими тілесними ушкодженнями, а уродженець Київської області, 1990 року народження, з ножовим пораненням у живіт самостійно звернувся до лікарні. Під час першочергових слідчих дій ми встановили, що троє чоловіків і жінка стали свідками конфлікту між чоловіком і дівчиною з іншої компанії. Щоб припинити сварку, вони зробили йому зауваження. Унаслідок конфлікту, останній завдав "сусідам" ножові поранення", — розповіли у пресслужбі.

Наразі правоохоронні органи затримали зловмисника. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляють ЗМІ, нападник кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за вбивство.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що озброєний ножем чоловік напав на дітей на дитячому майданчику в місті Ансі на сході Франції. Він ударив ножем двох дорослих і чотирьох дітей.

Раніше, 6 червня, повідомлялося, що у Великій Британії чоловік напав на свою кохану через те, що на день народження йому подарували страву з цвітної капусти з сиром.