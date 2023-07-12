"Не можуть територію поділити": українська співачка розкритикувала Зеленського і саміт НАТО (відео)

Виконавиця Діана Богданова поскаржилася на гелікоптери, що літають над її будинком у Вільнюсі під час дводенного саміту НАТО, через які їй довелося нервувати і в неї "навіть зморшки з'явилися".

Українська діджейка і співачка Діана Богданова, яка виступає під сценічним псевдонімом DIANNA KHU, вилаялася через саміт НАТО у Вільнюсі, ажіотаж навколо якого не давав їй спати кілька ночей. Артистка поскаржилася, що через шум гелікоптерів, що пролітають над її будинком, вона сильно нервувала. Через це в артистки навіть з'явилися зморшки. Своїми думками про дводенний саміт Богданова поділилася з підписниками в Instagram.

На думку артистки, саміт ніяк не допоможе розв'язати проблем України, оскільки допомоги надають недостатньо, а в НАТО нас ніхто не чекає.

"У нас стільки хлопців загинуло, стільки дітей без батьків залишилося. Стільки всього пропало, люди нещасні стали через цю війну, тому що не можуть територію між собою поділити, влада і бабки", — міркує Богданова.

За словами діджейки, коли вона почула, як над її будинком у Вільнюсі пролітають гелікоптери посеред ночі, вона страшенно злякалася, що за ними підуть ракети.

"Чого я така зла вранці, і в мене навіть зморшки з'явилися, хоча я ботексом заколюю. Тому що п'ять днів над нашим будинком ці вертольоти і вдень, і вночі", — продовжує обурюватися співачка.

Обережно, у відео присутня нецензурна лайка.

Обережно, нецензурна лайка/ українська співачка вилаялася через саміт НАТО у Вільнюсі

Після того як Богданова опублікувала в Instagram свої міркування, її почали критикувати підписники. У відповідь діджейка побажала українцям бути добрішими і продовжила ділитися своїм баченням подій у Вільнюсі.

"Новини такі, що Зеленського навіть не покликали на саміт. І я не здивована, тому що ніхто нас не збирається захищати. Нам допомагають абияк, але, на жаль, Україні доведеться за це потім розплачуватися. А розплачуватися будемо ми, народ", — резюмувала Богданова.

Хто така Діана Богданова

У соцмережах дівчина називає себе музикантом. Вона виступає під псевдонімом DIANNA KHU, а на її Youtube-каналі можна послухати сети в її виконанні. Також у Facebook Діани зазначено, вона закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ, а також Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди за фахом філолог і перекладач англійської мови.

У 2017 році Діана брала участь у шоу "X-Фактор". Вона виступала в екстравагантному напівоголеному вигляді і виконувала пісню Потапа і Насті Каменських "Стиль собачки".

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі проходив саміт НАТО. На другий день українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським взяла участь у Раді Україна-НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг назвав цей момент історичним, підкресливши, що українці присутні на саміті нарівні з іншими учасниками. Під час Ради Україна-НАТО обговорювалося спільне бачення майбутньої стратегії безпеки на континенті.

Фокус також писав про те, що Київ не отримав запрошення до переговорів про перспективу вступу України до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Однак союзники Альянсу скасували ПДЧ для України.