Заперечував існування України: митрополиту УПЦ МП Павлу вручили нову підозру (фото, відео)

Повідомляється, що митрополит дав інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечував існування України як суверенної держави й називав збройну агресію РФ громадянським конфліктом.

Служба безпеки України викрила митрополита УПЦ (МП) Павла на нових фактах підривної діяльності проти своєї країни. Йому вже пред'явили підозру. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечував існування України як суверенної держави.

СБУ повідомила про нову підозру митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) Фото: СБУ

"Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", що триває з 2014 року", — йдеться в повідомленні.

За словами співробітників СБУ, судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти. Тому митрополит отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань вчинене посадовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене посадовою особою повторно).

СБУ повідомила про нову підозру митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) Фото: СБУ

У СБУ повідомили, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу митрополиту у вигляді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії. Клірику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кримінальне переслідування митрополита Павла

Нагадаємо, вранці 1 квітня 2023 року митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на інший день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення і обрав запобіжний захід.