Жовтий рівень небезпеки: в Україні оголосили штормове попередження (карта)

Дощі з грозами очікуються майже на всій території України, попереджають синоптики.

У п'ятницю 14 липня вночі в північних, центральних і південних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень опади перемістяться ще й на Північ Лівобережжя країни. Місцями грози та шквали, повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, на більшій частині території України оголошено жовтий рівень небезпеки.

14 липня очікуються пориви вітру, в окремих районах — град. Фото: укргідрометцентр

"14 липня грози у Черкаській, Сумській, Полтавській та Харківській областях сильні дощі; в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі в окремих районів град (І рівень небезпечності, жовтий)", — ідеться в попередженні.

На Півночі, Заході та в Центрі України очікується похолодання. У північних регіонах температура повітря буде в межах від +21 до +24. У центральних областях держави — від +22 до +26. На Заході повітря прогріється від +22 до +25.

Трохи тепліше 14 липня буде на Сході країни. Там протягом дня повітря прогріється до +28.

Найтепліше в п'ятницю буде на Півдні. Там очікується температура від +27 до +30.

14 липня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Очікуються короткочасні дощі з грозами. Вдень у північних, Полтавській та Харківській областях — значні дощі, а на Лівобережжі в окремих районах прогнозується град.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, очікуються пориви 15-20 м/с.

Погода 14 липня в Києві

У Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень пройдуть значні дощі та грози. Вітер буде північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с, вдень очікуються пориви 15-20 м/с. Києві Сьогодні у столиці стовпчики термометрів покажуть 21-23°.

Нещодавно вчені з'ясували, що спекотна погода викликає масовий сплеск зрад. Як виявилося, висока температура підвищує лібідо людини.