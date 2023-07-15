Ворожка з Терпільщини за $300 тисяч обіцяла вирішити проблеми із законом (фото)

Жінка пропонувала звернутися до своїх впливових знайомих, які за гроші можуть вплинути на кримінальне провадження. Також вона порекомендувала свого адвоката з Києва. За свої послуги ворожка просила 300 тисяч доларів.

У Тернопільській області ворожка пообіцяла за 300 тисяч доларів вирішити проблеми із законом директору одного з медичних центрів на Буковині. Про це повідомляє пресслужба МВС України у своєму Telegram-каналі.

За інформацією відомства, ворожка переконала клієнта, яка звернулася до неї по допомогу, що може домовитися із впливовими людьми у своєму оточенні, які за гроші посприяють закриттю кримінального провадження. Крім того, жінка запропонувала скористатися послугами її знайомого адвоката в Києві. За пособництво вона просила 300 тисяч доларів.

"Чоловік звернувся до адвоката з Києва, який мав представляти його законні інтереси під час розслідування, в якому директор медзакладу є фігурантом. Адвокат за грошову винагороду пообіцяв вплинути на представників правоохоронних органів", — додали в МВС.

Адвоката затримали на отриманні хабара в розмірі 10 тисяч доларів Фото: Нацполіція

Затримати правопорушників вдалося на отриманні хабара. Слідчі вийшли на адвоката, коли тому передавали 10 тисяч доларів. Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Триває досудове розслідування.

Зазначимо, що директор медичного центру, який звернувся по допомогу до ворожки, є фігурантом кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, 5 липня НАБУ повідомили, що затримали помічницю чинної народної депутатки Верховної Ради Людмили Марченко під час отримання хабара за оформлення дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон за системою "Шлях". Пізніше з'явилися подробиці справи: підозру отримала і сама нардеп Марченко. Слідчі вели відеоспостереження за маєтком народної депутатки Верховної Ради. На кадри потрапив момент, коли її помічниця принесла 2 800 доларів, а парламентарій намагалася перекинути гроші через паркан, щоб позбутися доказів проти себе.

Фокус 4 липня писав, що затриманий за хабар голова Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на роботу . Чиновник вважає висунуті йому обвинувачення підступною і цинічною провокацією і готовий пройти детектор брехні.