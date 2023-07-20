"Фонтани з бруківкою почекають": Зеленський запропонував знайти заміну міністру культури (відео)

За словами президента, на перше місце має ставитися перемога, а громадяни повинні відчувати, що бюджетні кошти витрачаються доцільно.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю знайти заміну голові Міністерства культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. Про це президент заявив у відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Я запропонував голові уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні — у світі є люди, які можуть допомогти, — пояснив президент. — А другий: попросив розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України".

Зеленський окремо звернувся до представників місцевої влади. За його словами, люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються раціонально — справедливо і правильно.

"Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани — почекають. Спочатку — перемога", — уточнив голова держави.

Чому Зеленський вирішив звільнити Ткаченка

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає за потрібне у воєнний час витрачати понад 500 млн гривень на будівництво Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

Скульптура дівчинки з колосками в руках біля Національного музею Голодомору-геноциду

За його словами, цього року виповнюються 90-ті роковини Голодомору. Йдеться про останній транш коштів для завершення будівництва, по суті, єдиного повноцінного музею Голодомору у світі, пояснив Ткаченко.

Нагадаємо, що Мінкульт показав, який вигляд матиме Батьківщина-Мати з тризубом на щиті.

Також повідомлялося, що Олександр Ткаченко висловився про українців, які до повномасштабного вторгнення жили на території РФ.