Схема на 450 млн грн та відмивання коштів: в НАБУ викрили махінації ексміністра Степанова

Слідство підозрює причетність ексміністра охорони здоров'я до оборудок відразу у трьох напрямах — крадіжка державних коштів, відмивання грошей та заробіток на інтелектуальній власності.

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) розповіли про злочинну схему, завдяки якій ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов та його спільники "заробили" 450 млн грн. Крім того, ексміністр був долучений ще до двох оборудок: відмивання коштів та заробіток на інтелектуальній власності. Про деталі розповіли пресслужби НАБУ та САП.

Варто зазначити, що обидві інституції не називають ім'я Максима Степанова. У повідомленні фігурує "високопосадовець", який певний час був директором ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Однак ЗМІ та інформація з порталу Opendatabot стверджують, що ідеться саме про Степанова.

Згідно з даними слідства, діяло злочинне угрупування з п'яти осіб — неназваний директор державного підприємства та його спільники. Троє — з України, двоє — з Естонії. Окрім директора, з боку України до схеми долучився начальник одного відділів поліграфічного комбінату, а також ФОП-посередник. З боку Естонії — двоє керівників компанії, яка брала участь у махінаціях.

Злочинна схема діяла з 2013 по 2016 рік, стверджують слідчі. Керівники комбінату уклали угоду з естонською фірмою — замовили постачання бланків українських документів, наприклад, водійських посвідчень, ID-карток, паспортів. При цьому бланки насправді цією фірмою не випускались, а купувались у ще однієї компанії, а потім перепродавали в Україну, підвищивши ціну в 4-6 разів.

Прикметними є те, що Степанов, підозрюють, був справжнім власником естонської фірми, з якою співпрацював поліграфічний комбінат. Журналіст Олександр Новіков вказує, що назва цієї компанії — Inte Graph International FZ — і нею володіють батько та син Іллєнки, з якими також нібито пов'язаний посадовець.

Завдяки "взаємовигідній" співпраці спільники заволоділи 450 млн грн, ідеться у повідомлені правоохоронців. НАБУ також опублікувала схему, на якій показано зв'язок між усіма фігурантами злочину та підконтрольними їм компаніями.

Схема махінацій Максима Степанова

Крім того, слідчі виявили, що Степанов продав 45% компанії іншій підконтрольній фірмі. За акції вторгував 1,35 млн доларів, задекларував їх і таким чином "відбілив". З цієї суми 150 тис. дол. осіли на рахунках осіб, наближених до посадовця.

Вигадливий директор комбінату мав ще один напрям, з якого отримував прибуток — інтелектуальна власність. Зокрема, з'ясувалось: ще одна підконтрольна йому компанія зареєструвала право інтелектуальної власності на захисні елементи, які використовувались в українських документах. Таким чином кожен українець, сплачуючи кошти за отримання тих чи інших посвідчень, частину суми відправляв в кишеню посадовцю. Цю схему, пише журналіст, прикрили лише у 2022 році за поданням НАБУ.

Максим Степанов — 48-річний український політик та підприємець. Чоловік народився в Амурській області Росії, але освіту та решту життя провів в Україні. За цей час йому довелось працювати у компанії "Нафтогаз", був податківцем та помічником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка (за часів правління Януковича). З 2011 до 2016 рр. він очолював поліграфічний комбінат "Україна". Після Революціє Гідності Степанова призначено на посаду голови Одеської ОВА — там він працював з січня 2017 року по квітень 2019 року. Наступний етап кар'єри — міністр охорони здоров'я з березня 2020 року до травня 2021 року.

Згідно з даними журналіста Новікова, під час війни Степанов опинився за межами України. Тому схоже, поки що він не матиме змоги особисто постати перед українським правосуддям.

НАБУ оголосила Степанову підозру з двома статтями Кримінального кодексу — ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, покарання — від 7 до 12 років тюрми) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів, покарання — від 8 до 12 років тюрми). Чотирьом його спільникам інкримінують лише одну статтю — ч. 5 ст. 191.

Правоохоронці також відзначили, що справу вдалось довести до кінця завдяки співпраці трьох країн — України, Естонії та Франції. Зокрема пресслужба САП зазначила, що для цього було створено спільну слідчу групу.

Яку схему збагачення втілив у життя ексміністр Максим Степанова

Нагадуємо, за результатами розслідування НАБУ підозру отримала нардепка Людмила Марченко та її помічниця. ВАКС вирішив, що помічниця може вийти на свободу, сплативши заставу близько 50 тис. грн.

Триває також розслідування справи трьох посадовців з Тернопільські облради та ОВА. Припускають, що чиновники вимагали 1,8 млн грн у місцевого підприємства, який володів об'єктом інфраструктури. Затримання відбулось "на гарячому" — під час отримання траншу в 600 тис. грн.