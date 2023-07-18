ВАКС встановив заставу для помічниці нардепки Марченко, яка перекидала хабар через паркан

Згідно з інформацією від журналіста Олега Новікова, помічниця нардепки отримала можливість вийти під заставу, яка втричі менша за ту суму, яку вона та її керівниця отримали від клієнта-ухилянта від мобілізації.

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Для Анастасії Колесник, помічниці нардепки Людмили Марченко, ВАКС встановив запобіжний захід — заставу з накладанням певних обов'язків. Розмір застави — 53 680 грн. Про подію розповів журналіст Олег Новіков в Telegram-каналі.

Згідно з інформацією Новікова, помічниця, сплативши заставу, вийде на свободу, але на неї накладається низка обов'язків. Зокрема, вона повинна з'являтись до слідчих органів за першою вимогою, не виїжджати за межі Тернопільської області, попереджати заздалегідь про зміну роботи та місця проживання, не зустрічатись з низкою людей та віддати свій закордонний паспорт.

Термін дії обмежень, накладених судом — до 8 вересня 2023 року.

Анастасія Колесник, помічниця нардепки Людмили Марченко

Нардепка та її помічниця Колесник підозрюються у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу — тобто, за зловживання впливом. Цей злочин є нетяжким, вказує Новіков, саме тому обрано вказаний запобіжний захід.

Згідно з матеріалами розслідування НАБУ, жінки можуть бути причетні до махінацій щодо організації незаконно виїзду за кордон чоловіків, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Схема полягала в тому, що організовувався запит від деякої громадської організації до Тернопільської облради: прохання внести в електронну систему "Шлях" інформацію про певного водія, який везтиме гуманітарні вантажі. Між тим водієм виступав клієнт, який бажав ухилитись від мобілізації.

Вартість послуг спільниць — 5 тис. дол. За курсом НБУ це близько 183 500 грн. Отже, помічницю нардепки відпустили під заставу, яка ледь більша третини тієї суми, яку, як підозрюють детективи, "заробили" фігурантки.

Зазначимо, НАБУ опублікувало аудіо- та відеозапис з подробицями справи. На записі чутно, як помічниця змовляється з бажаючими втекти за кордон та пояснює, як це влаштує її керівниця. Між тим під час затримання Марченко сподівалась позбутись частини хабаря — викинула купюри за паркан.

Запис НАБУ - справа щодо зловживання впливом, в якому підозрюють нардепку Людмилу Марченко

Перша інформація про можливу оборудку нардепки від "Слуги народу" надійшла 5 липня від екснардепа Ігоря Мосійчука. Він же зазначив, що жінка вагітна — чекає на другу дитину.

При цьому Давид Арахамія, очільник фракції "Слуг народу" у парламенті, запевнив, що Людмилу Марченко виключили з фракції й незабаром виключать з лав партії.

Нагадуємо, напередодні — 17 липня — ВАКС вирішив не відстороняти від роботи очільника Тернопільської облради Михайла Головка. Чиновник повернеться до виконання посадових обов'язків всупереч проханню САП та НАБУ, які клопотали про відсторонення чоловіка, підозрюваного у причетності до отримання хабаря розміром 1,8 млн грн.

Кілька тижнів тому Головка, а також двох інших чиновників з Тернопільщини, затримали "на гарячому" під час отримання частини хабаря — 600 тис. грн. Хабар вимагали з місцевого підприємця — власника об'єкта інфраструктури, який ремонтували за бюджетні кошти. За ремонт він і мав бути "вдячним" чиновникам, як засвідчив запис, опублікований НАБУ.