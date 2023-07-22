Попросився виїхати з Києва: екс-нардеп Микитась вийшов із СІЗО, - ЦПК

За інформацією організації, колишній нардеп вийшов під заставу із СІЗО після того, як йому знизили заставу. При цьому він попросив суд виїхати до Івано-Франківської та Львівської областей за сімейними обставинами.

21 липня у Вищому антикорсуді відбулось чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра Борису Філатову, повідомляє Центр протидії корупції.

За інформацією ЦПК, Микитась вийшов із СІЗО ще декілька днів тому.

"Сьогодні у Вищому антикорсуді відбулось чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра. Ми звернули увагу, що на засіданні не було працівників конвою. За нашими даними, Микитась вийшов із СІЗО ще декілька днів тому, гроші внесли минулих вихідних", — зазначається у повідомленні. Хто саме вніс заставу — невідомо.

За інформацією ЦПК, сталося це після того, як 11 липня ВАКС продовжив Микитасю тримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 млн грн.

Наприкінці сьогоднішнього засідання екснардеп попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську та Львівську області за сімейними обставинами. Прокурор САП не заперечував, якщо це не перешкодить судовому розгляду. У підсумку судді протокольною ухвалою дали дозвіл Максиму Микитасю залишити Київ на шість днів.

Наступне засідання у цій справі призначене на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозв'язок, а 7 серпня бути присутнім в приміщення суду.

У чому звинувачують Максима Микитася

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

22 жовтня 2019 року Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Однак згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

18 жовтня 2022 року, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

Нагадуємо, днями НАБУ повідомила про підозру нардепці від партії "Слуга народу" Людмилі Марченко. Жінку підозрюють в отримання хабаря в 5 тис. дол. за шахраювання з виїздом за кордон чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Раніше, 17 липня Фокус писав, що ВАКС не відсторонив від роботи очільника Тернопільської облради. Адвокат чиновника заявив, що його підзахисний і далі працюватиме на державній посаді, при цьому НАБУ та САП вважають, що голову Тернопільської облради краще усунути від роботи.