Вижив лише наймолодший: на Хмельниччині в ДТП загинула сім'я, — Нацполіція

Водія, який спричинив ДТП, затримала поліція. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У неділю, 23 липня, близько 18:00 на автодорозі поблизу села Берездів Хмельницької області сталася смертельна ДТП, у якій загинула сім'я з чотирьох осіб. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Facebook.

"Відбулось зіткнення між автомобілем "Chevrolet Captiva" під керуванням 26-річного жителя м. Нетішин та автомобілем "Ford Kuga", за кермом якого перебував 39-річний нетішинець", — йшлося в повідомленні Нацполіції.

У результаті на місці події загинув 39-річний водій легковика "Ford Kuga", його 35-річний брат та дружина. Старший 15-річний син подружжя помер під часреанімаційних заходів у кареті швидкої допомоги, тоді як молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Водія та 23-річну пасажирку "Chevrolet Captiva" госпіталізували до місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці затримали водія "Chevrolet Captiva" в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває під вартою в лікарні. Своєю чергою слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб". Таким чином йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення строком від 5 до 10 років.

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