Останній тиждень липня: синоптикиня розповіла, чого чекати від погоди (інфографіка)

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у другій половині тижня в Україні настане похолодання, у деяких областях можливі опади.

З 24 до 30 липня на території України буде переважно тепла погода, однак у другій половині тижня очікується відчутне похолодання. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко у Facebook 24 липня.

Повідомляється, що 25 липня в Україні переважатиме тепла спекотна погода. Температура повітря сягатиме +26+31 градус.

У західних і північних областях країни можливі опади, в районі Карпат очікуються сильні зливи. Дощі також пройдуть у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. На решті територій опадів не передбачається.

В українській столиці у вівторок можливий короткочасний дощ із грозою. Температура повітря становитиме +29 градусів.

Наталка Діденко також попереджає, що в середу, 26 липня, у західних областях України похолодає. У четвер і п'ятницю похолодання також торкнеться й інших областей. Крім того, у четвер можливі сильні дощі.

"Метеорологічна карусель крутитиме голову та маніпулюватиме судинами — профілактично відбивайтеся!" — повідомляє синоптикиня.

Що стосується вихідних, на 29-30 липня Наталка Діденко прогнозує температуру повітря +25+28 градусів. Синоптикиня також опублікувала прогностичну діаграму на найближчі дні.

Прогностична діаграма

Нагадаємо, 20 липня сильний град обрушився на італійський регіон Венето, заподіявши значної шкоди та спричинивши травми у більш ніж ста осіб. Град сягав розмірів тенісного м'яча.

Ми також писали 19 липня про те, як спека вплинула на туризм у Європі. Через погодні умови серед туристів різко зріс інтерес до таких напрямків, як Франція, Бельгія, Велика Британія, Польща, Нідерланди.