"Наша країна, наші правила": у Польщі вболівальники "Lecha Poznań" погрожують українцям

Вболівальники говорять, що окремі групи українців у Познані поводяться не як гості, вони нападають на інших людей і ображають їх. Через це громадяни України в Познані отримали попередження.

Спільнота прихильників познанського "Леха" проводить "просвітницькі бесіди" з українцями. Про це пише польське видання "Еpoznan.pl".

Зазначається, що в одній із своїх груп у Фейсбук фанати "Леха" розмістили публікацію з погрозами українцям.

"Ми чули, що група людей з-за східного кордону не може поводитися як гість на чужині і замість того, щоб оцінити гостинність і можливість безпечного життя, вони знайшли спосіб не нудьгувати, нападаючи групою на людей, слабших за себе. Тому ми спонтанно зібралися, щоб провести просвітницькі бесіди. Ми розуміємо, що молодь має свої права і всі робили дурниці, але майте на увазі, що ви не вдома, і ми не дозволимо вам вводити свої правила в нашій країні. Радимо почати бути ввічливими. Наша країна, наші правила!", — йдеться в публікації фанатів "Lecha Poznań".

Пост отримав понад 6000 реакцій у вигляді "лайків" або сердечок. Проте в коментарях можна прочитати слова вдячності за ставлення вболівальників.

У місцевій поліції прочитали суперечливий допис і почали шукати його автора та людей на фото.

"Ми не втручалися в це питання, але ми аналізуємо ситуацію на предмет можливого розпалювання ненависті або спроб залякування ", прокоментував речник великопольської поліції Анджей Боровяк.

Нагадаємо, що двоє п'яних поляків у Ополі напали на українку з трьома дітьми. Чоловік і жінка вигукували "Слава Путіну" й ображали багатодітну матір. У поліції відкрили провадження за ст. 257 Кримінального кодексу (образа за національною ознакою).

Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску в Медиці в Польщі сталася ДТП, у якій постраждали 9 людей. Серед них — 8 громадян України.