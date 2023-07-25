"П'ю пігулки, щоб вижити": ексвійськком Борисов на суді показав свої поранення (відео)

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК пояснив виїзд за кордон "обстеженням у турецького хірурга". Також він розповів, як непритомнів від пострілів іншого військовослужбовця.

Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов під час судового засідання поскаржився на стан здоров’я після численних поранень. Про це 25 липня повідомила кореспондентка медіа "Ми-Україна".

За даними ЗМІ, колишній військком почав показувати присутнім на суді свої травми та "наслідки обстрілу". Також він пояснив, що п’є пігулки, "щоб вижити".

"Дорогі. Інакше помру", — підкреслив Борисов.

Чоловік зазначив, що на виїзд за кордон "отримав дозвіл". Він пояснив, що їздив у Туреччину за власні кошти на обстеження у хірурга.

"Проте звідки в нього гроші, так і не пояснив", — додали у медіа.

На відео можна побачити, як Борисов розповідає про пережитий напад. Зі слів колишнього військкома, у нього щонайменше шість разів стріляв полковник Гудзь. Після четвертого пострілу чоловік нібито почав непритомніти.

Ймовірно, Борисов говорив про Валерія Гудзя — полковника ЗСУ, нагородженого званням Героя України.

Нагадаємо, 22 липня Євгену Борисову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Окрім того, колишньому начальнику Одеського ТЦК інкримінують умисне ухилення від несення служби та неявку вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

Нещодавно, 24 липня, чоловіка затримали у Києві. За даними правоохоронців, він намагався втекти від слідства та використовував конспірацію — змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

Інформація Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) свідчить про збагачення колишнього військкома на суму понад 188 мільйонів гривень. Борисову може загрожувати ув’язнення на 10 років.