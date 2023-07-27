На Київщині внаслідок аварії фура врізалася в блокпост (фото)

Аварійну ситуацію створив водій легкового авто, який виїхав на головну дорогу, не надавши перевагу руху вантажівці.

Сьогодні, 27 липня, у Бучанському районі Київської області трапилася ДТП, унаслідок якої вантажівка "DAF" врізалася в блокпост. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини. Жоден з учасників аварії не постраждав.

За даними поліції, 22-річний водій вантажівки "DAF" рухався головною дорогою, а в той самий час 27-річний водій "Daewoo", який виїжджав із другорядної вулиці, не надав переваги в русі вантажівці, чим створив аварійну ситуацію.

Для уникнення зіткнення водій "DAF" здійснив екстрене гальмування, повернув кермо праворуч і зіткнувся з блокпостом.

Зазначається, що, на щастя, внаслідок надзвичайної ситуації потерпілих немає, а на місці ДТП продовжують працювати правоохоронці та інші служби.

До слова, 26 липня повідомлялося, що в Україні збільшилася кількість ДТП, у яких винуватцями стали пішоходи. Із січня по травень 2023 року було оформлено 71,3 тисячі таких протоколів.

Раніше, 10 травня, Фокус розповів, що експерти проаналізували дані про ДТП з потерпілими в Україні у 2023 році і назвали найпоширеніші причини аварій.