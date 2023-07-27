На Харківщині затримати колаборанта, який "зливав" дані про переміщення авіації ЗСУ (фото)

Зловмисник фіксував не тільки переміщення українських гелікоптерів, а також "звітував" окупантам про наслідки обстрілів військових РФ. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Служба безпеки України повідомила про затримання ворожого інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини. Зловмисник збирав для російських окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп‘янському районі.

За даними правоохоронців, колаборант детально повідомляв про напрямки польотів армійської авіації ЗСУ, зокрема ударних вертольотів, а також передавав агресору маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ поблизу лінії фронту.

Крім того, фігурант надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об’єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян.

За даними слідства, російським інформатором виявився місцевий житель, який був "на зв’язку" з бойовиком одного з окупаційних угруповань РФ на східному фронті.

Отримані розвіддані ворожий поплічник передавав своєму "контактеру" у закритий чат в одному з популярних месенджерів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення техніки ЗСУ.

Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

До слова, 27 липня, контррозвідка Служби безпеки (СБУ) затримала агента російської розвідки, який готував новий повітряний удар по Харкову.

Нагадаємо, 26 липня, СБУ повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який втік до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Там він благословляв російських військових.