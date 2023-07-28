Ґвалтував та розбещував своїх малолітніх дітей: жителя Хмельницького засудили на 12 років

Хмельничанин змушував своїх дітей дивитись порнографію, а користуючись безпорадністю доньки регулярно її ґвалтував, стверджують в обласній прокуратурі.

У Хмельницькому засудили 40-річного місцевого жителя за зґвалтування та розбещення своїх малолітніх дітей, яким на момент скоєння злочину було по 5 років. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений протягом декількох років розбещував власних дітей-двійнят, змушуючи хлопчика і дівчинку дивитись відео порнографічного характеру, а коли матір була відсутня, зловмисник користувався безпорадним станом доньки та періодично її ґвалтував.

В прокураторі зазначається, що для того, щоб діти мовчали, чоловік погрожував фізичною розправою над ними та їх матір’ю.

Зазначається, що в суді обвинувачений заперечував свою вину. Попри його свідчення, прокури під час досудового розслідування зібрали вичерпну доказову базу для доведення його вини.

До вироку суду він перебував під вартою. Після засідання хмельничанину визначили покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років.

Нагадаємо, що 20 травня Фокус писав, що у Київській області правоохоронці затримали групу підлітків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

У Броварах 19 травня поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину виявився раніше засуджений переселенець із Бердянська.