Пів мільярда на будівництво музею Голодомору: Зеленський наклав вето на ухвалений Радою закон

Національний музей будують ще з 2008 року, і виділення додаткових понад 570 мільйонів гривень викликало обурення у частини українців. Нардепи пояснили, що гроші були надані партнерами й можуть бути використані тільки для цивільних потреб.

Президент Володимир Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон, згідно з яким мали виділити додаткові приблизно 574 мільйони на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це відомо з даних на сайті парламенту.

У картці законопроєкту зазначено, що 14 липня закон направили на підпис президенту, і 27 липня його було повернуто "з пропозиціями" Зеленського. Того ж дня закон передали на розгляд керівництву.

Водночас у супровідних документах до законопроєкту відсутні пропозиції президента.

Пів мільярда на музей Голодомору: що вже відомо

13 липня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді підтримали надання з бюджету 573,9 мільйона гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.

Як писав Фокус, музей розпочали будувати ще у 2008 році, і у 2010 році відкрили його частину — меморіал. Інша частина, робота над якою досі не завершена, має бути музеєм.

Виділення пів мільярда на добудову музею викликало дискусії у соцмережах, адже частина українців вважає порушення цього питання під час війни недоречним. Військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз обурився, що захисники не достатньо забезпечені озброєнням, щоб виділяти "шалені гроші" на музей.

Депутатка Євгенія Кравчук у коментарі Фокусу зазначила, що виділити ці кошти на потреби ЗСУ неможливо, бо гроші були надані донорами.

"Міжнародну фіндопомогу — від МВФ або внески в бюджет від інших країн не можна використовувати на армію або зброю", — пояснила вона.

Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що гроші на будівництво музею Україна отримала від міжнародних фондів, і вони призначені тільки для цивільних потреб.