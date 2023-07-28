"Заборони в Конституції немає": в Раді пояснили, чи можливі вибори під час війни (відео)

У ПАРЄ закликали провести в Україні вибори навіть в умовах воєнного стану. Голова ВР Руслан Стефанчук пояснив, які зміни для цього необхідні.

Проведення парламентських виборів впродовж дії воєнного стану забороняє не Конституція, а закон. Про це в ефірі телемарафону 28 липня заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає", — сказав він.

Посадовець зазначив, що під час війни важливо дотримуватись балансу. З його слів, парламент має працювати та ухвалювати необхідні зміни, але водночас важливо уникнути "застиглості демократії, яка існує в суспільстві".

"І саме через це президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан (Тіні, — ред.) Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це", — пояснив Стефанчук.

На думку голови ВР, питання проведення виборів під час воєнного стану може викликати суперечки, тому варто розпочати з ухвалення відповідного "важливого рішення". Він розповів, що з одного боку треба уникнути розриву суспільства, а з іншого — забезпечити "потік демократії".

"Подивимось, як питання буде вирішуватись, але я думаю, що найближчим часом воно буде актуалізовано", — додав посадовець.

Нагадаємо, експерт Міжнародної фундації виборчих систем Олександр Клюжев припустив, що якісне проведення загальнодержавних виборів буде можливе лише через місяці після скасування або припинення воєнного стану. Він пояснив, що на повернення виборців додому, відбудову інфраструктури, оновлення держреєстру та переліку дільниць потрібен час.

Раніше, 16 травня, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що під час дії воєнного стану в Україні не може бути ані парламентських, ані президентських виборів.Так він відповів на заяву президента ПАРЄ Тіні Кокса про необхідність проведення виборів в Україні навіть попри війну.