Загроза ворожих обстрілів: в Укренерго розповіли, чи відключатимуть світло

Для української енергосистеми існують декілька ризиків — російські обстріли та недостатня генерація електроенергії. Тому існують різні сценарії проходження опалювального сезону.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив про відновлення 56 трансформаторних підстанцій, сім — ще в роботі. Це дасть можливість досягти "золотого стандарту", коли споживачі не помітять жодних відключень у мережі повітряних ліній передачі електроенергії. Про це він повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає "Укрінформ".

"На цьому ми зупинятись не збираємось. Адже ми розуміємо, що будуть атаки. Відповідно ще 20 одиниць трансформаторного обладнання має бути встановлено до кінця року як запас міцності", — сказав Володимир Кудрицький.

З його слів, загроза ворожих обстрілів та недостатня генерація електроенергії — є основними ризиками для енергосистеми. Тому Україні потрібні будуть в роботі всі енергоблоки, які є в системі, навіть старі електростанції, які не використовували минулих періодів.

Кудрицький зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення 250 російських ракет та безпілотників спричини пошкодження трансформаторних підстанцій. Тому надалі в "Укренерго" очікують нові атаки дронів по підстанціях, тоді як машинні зали, де відбувається генерація електроенергії "найімовірніше, будуть атаковані ракетами".

Зі свого боку на підстанціях вже облаштували захист від безпілотників, а захист машинних залів потребує технічних рішень. Кудрицький додав, що необхідне проведення ремонтних робіт ускладнюють борги на ринку електроенергії.

На своїй сторінці у Facebook Кудрицький розповів, що "Укренерго" 24/7 працює над підготовкою до зими.

"Як керівник однієї з основних інфраструктурних компаній в країні я маю бути реалістом: є дуже різні сценарії проходження опалювального сезону. Але минулий опалювальний сезон ми пройшли саме завдяки зусиллям ЗСУ, енергетиків, керівництва держави та споживачів", — наголосив він.

Володимир Кудрицький додав, що пріоритетом є відновлення електростанцій та високовольтної мережі. Також Україна забезпечить технічну можливість достатнього обсягу імпорту електрики з ЄС.

Нагадаємо, 31 липня в "Укренерго" попередили українців про можливий дефіцит електроенергії в серпні. Виробництво електроенергії зменшиться через початок масштабних ремонтних робіт на енергоблоках.

Тоді як 27 липня в компанії заявляли, що поки ніхто не може сказати, чи будуть блекаути в холодну пору року. Українцям порадили не позбуватися генераторів.