Продав безкоштовне ПЗ: бізнесмен із Києва привласнив 7 мільйонів військовій частині, — ДБР

За даними розслідування, приватний підприємець взяв додаткову плату за операційну систему комп'ютерів, хоча виявилося, що ця система вже входила в комплектацію від виробника.

Співробітники Державного бюро розслідувань висловили підозри на адресу приватного підприємця зі столиці України, який нібито ошукав на суму майже 7 мільйонів гривень одну з військових частин. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними правоохоронних органів, з'ясувалося, що підприємець уклав угоду з військовою частиною на поставку 1500 комп'ютерів і комплектуючих. У процесі угоди він взяв додаткову плату за операційну систему комп'ютерів, хоча виявилося, що ця система вже входила в комплектацію від виробника.

Підозрюваний запевнив військових, що операційну систему до комп'ютерів замовляв окремо і як "доказ" надав фіктивну підроблену підроблену

"Так фігурант ввів в оману представників військової частини та змусив їх витратити додаткові 7 млн грн із державного бюджету", — додали в ДБР.

Підприємця підозрюють у вчиненні шахрайства шляхом обману та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. За такий злочин йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років, а також конфіскація його майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що суд наклав арешт на майно і гроші, які належать колишньому керівнику Одеського обласного ТЦК і СП Євгену Борисову та його родичам. Борисова підозрюють у незаконному збагаченні.

А також 28 липня очільника Рівненського обласного територіального центру соціальної підтримки та комплектування Сергія Луцюка, підозрюваного в побитті військового, заарештували за рішенням суду (помістили в СІЗО).