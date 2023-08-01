Штраф на 51 гривню: суд покарав одесита, який слухав пісні Лепса у Львові (відео)

За словами журналістів, Зайцева було покарано за статтею за дрібне хуліганство. Суд визнав його винним за статтею 173 і призначив йому штраф на суму 51 гривню.

Галицький районний суд покарав Лук'яна Зайцева — молодого чоловіка з Одеси, який разом із друзями на початку травня слухав пісні російського виконавця Григорія Лепса в центрі Львова. Про це повідомляє Zaxid.net.

Видання пише, що Зайцев був покараний за статтею за дрібне хуліганство. Суд визнав його винним за статтею 173 і призначив йому штраф на суму 51 гривню.

Повідомляється, що на судове засідання Лук'ян Зайцев не прийшов. Ще 27 липня суддя Ірина Волоско визнала підсудного винним. Також Зайцев має сплатити 537 гривень судових витрат. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Скандал у Львові через пісню Лепса: що відомо

У неділю, 7 травня, біля пам'ятника Адаму Міцкевичу у Львові стався конфлікт між місцевим жителем Романом Гурським і пасажирами автомобіля Range Rover, які голосно слухали пісню Григорія Лепса. Пізніше стало відомо, що молодих людей затримала поліція. У мережі також з'явилося відео, на якому Лук'ян Зайцев просить вибачення за свою реакцію на зауваження.

Згідно із заявою патрульної поліції Львівської області від 9 травня, хлопців, які слухали в машині Range Rover пісню Григорія Лепса, затримали та вручили їм повістки. Патрульні зупинили їхній автомобіль на вулиці Кульпарківській і з'ясували, що водій — 26-річний житель Донецької області. Найагресивнішим у компанії виявився 20-річний житель Одеси.

Потім сам Зайцев висловився про вручену йому повістку. Хлопець зізнався, що не дуже хвилюється через повістку та розраховує на "білий квиток". Молодий чоловік сказав, що його поведінка в конфлікті була неправильною. Він також додав, що видалив згадану пісню Григорія Лепса та більше її не слухає.

Нагадаємо, 14 червня в росЗМІ поінформували, що співаки Григорій Лепс і Микола Басков підтримали ініціативу виплат російським військовим за знищення танків ЗСУ. За кожен підбитий Leopard або Abrams окупантам готові виплачувати мільйон рублів.