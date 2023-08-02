Пілотний проєкт: українських школярів навчатимуть керувати дронами, — міністр

За словами очільника Міносвіти Лісового, у межах оновленого предмета "Захист України" учнів також навчатимуть надавати медичну допомогу, основам мінної безпеки та орієнтуванню на місцевості.

Українських школярів навчатимуть орієнтуватися на місцевості та керувати дронами в рамках пілотного проєкту Міносвіти, який запустять із початку навчального року. Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook.

"Більше практики, актуальних знань і життєво необхідних умінь, — пояснив міністр. — І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет — корисним і цікавим".

Серед іншого оновлений предмет "Захист України" передбачає вивчення таких напрямів, як:

якісна медична допомога;

мінна безпека;

управління дронами;

орієнтування на місцевості.

Пілотний проєкт оновленої дисципліни з'явиться у школах із різних областей. Міністр пояснив, що це запит і вчителів, і учнів.

Спочатку планується провести підготовку самих вчителів, для чого також залучать міжнародні та громадські організації з досвідом навчання дорослих. У цій ініціативі мають брати участь фахівці, які можуть навчати вчителів роботі із симуляторами FPV-дронів, які спеціалізуються в топографії та запобіганні травматизму.

Нагадаємо, що в російських школах також почнуть вивчати "основи бойового застосування БПЛА".

Також повідомлялося, що у Львові з'явиться перша в Європі школа, яку побудував 3D-принтер. Про це 2 липня повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.