Пілотний проєкт: українських школярів навчатимуть керувати дронами, — міністр
За словами очільника Міносвіти Лісового, у межах оновленого предмета "Захист України" учнів також навчатимуть надавати медичну допомогу, основам мінної безпеки та орієнтуванню на місцевості.
Українських школярів навчатимуть орієнтуватися на місцевості та керувати дронами в рамках пілотного проєкту Міносвіти, який запустять із початку навчального року. Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook.
"Більше практики, актуальних знань і життєво необхідних умінь, — пояснив міністр. — І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет — корисним і цікавим".
Серед іншого оновлений предмет "Захист України" передбачає вивчення таких напрямів, як:
- якісна медична допомога;
- мінна безпека;
- управління дронами;
- орієнтування на місцевості.
Пілотний проєкт оновленої дисципліни з'явиться у школах із різних областей. Міністр пояснив, що це запит і вчителів, і учнів.
Спочатку планується провести підготовку самих вчителів, для чого також залучать міжнародні та громадські організації з досвідом навчання дорослих. У цій ініціативі мають брати участь фахівці, які можуть навчати вчителів роботі із симуляторами FPV-дронів, які спеціалізуються в топографії та запобіганні травматизму.
Нагадаємо, що в російських школах також почнуть вивчати "основи бойового застосування БПЛА".
Також повідомлялося, що у Львові з'явиться перша в Європі школа, яку побудував 3D-принтер. Про це 2 липня повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.