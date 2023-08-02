Допоможе в розмінуванні: харківську розробку запустять в масове виробництво, — ОВА (фото)
Харківські інженери створили машину, яка готує ґрунт до гуманітарного розмінування. Вона роботизована, легка в керуванні та може ремонтуватись в Україні.
Машина для підготовки ґрунту до гуманітарного розмінування, розроблена харківськими інженерами, отримала сертифікат відповідності. Тепер можна запускати її масове виробництво. Про це 2 серпня повідомив у соцмережах голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Це дуже важлива подія, адже Харківщина одна з найбільш засмічених боєприпасами областей. Окупанти замінували все: узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Дякуємо вітчизняним інженерам, науковцям, саперам за цей величезний внесок", — заявив він.
Керівник ОВА розповів, що переваги харківської розробки у легкості експлуатації, а також можливості обслуговувати та ремонтувати машину на території України. Вона здатна знешкодити протитанкові або протипіхотні міни та "розтяжки" — поширену систему протипіхотного мінування.
Синєгубов підкреслив, що машина роботизована, тож оператор керує нею з безпечної відстані.
"Вдячні за підтримку першій віцепрем’єр-міністерці Юлії Свириденко та сподіваємося на стимулювання виробників урядом. Переконаний, завдяки таким винаходам значно пришвидшимо розмінування територій Харківщини", — додав посадовець.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що українські виробники зможуть виготовляти дві такі машини на місяць. Вона підкреслила, що нині ціль України — розширити вітчизняні виробництва.
За даними Мінекономіки, Україні необхідно розмінувати приблизно 174 тисячі кв. кілометрів земель. Уряд уклав договори з хорватськими компаніями, які виробляють спеціальну техніку для розмінування. Одна з них вже відкрила офіс у Києві.