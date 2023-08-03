Скандал на Закарпатті із продажем дітей за кордон на органи: з"явились деталі інциденту (відео)

Підозрюваний у цій справі зізнався, що вивозив дітей за кордон для продажу на органи та розповів, що до цього також причетні керівники кількох шкіл-інтернатів.

На Закарпатті стався гучний скандал із торгівлею дитячими органами. Так, ще у червні затримали чоловіка, який пропонував переселенці купити її дитину за 25 тисяч доларів. Пізніше, 29 липня, міський голова міста Перечина Іван Погоріляк опублікував відеозізнання, ймовірно, фігуранта злочинної оборудки.

Що наразі відомо про справу?

Підозрюваного звуть Денис Вароді. Він підтвердив, що у червні пропонував жінці-переселенці продати її 11-місячного хлопчика за 25 тисяч доларів та планував потім вивезти дитину за кордон для продажу на органи.

Чоловіка затримали під час спроби вивести дитину за кордон. Все сталося завдяки зверненню мами дитини, в якої зловмисник хотів купити малечу.

Згодом з'явилося й підтвердження від поліції. Правоохоронці повідомляли, що затриманий чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Спілкуючись з батьками – "потенційними продавцями" – він наводив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни.

Фото: Пресслужба прокуратури

За даними видання ТСН, наразі підозрюваний перебуває під вартою за рішенням суду, з можливістю внесення застави в сумі 2 млн 684 тис. грн. Відомо, що спочатку сума застави становила 1 млн 6 тис. 500 грн, однак після її внесення прокуратура не погодилася та подала апеляцію.

"Підозрюваний був взятий під варту в залі суду одразу після того, як було змінено розмір застави по нашій апеляції", – повідомила речниця Закарпатської облпрокуратури Катерина Хижняк.

За даними прокуратури, станом на зараз підозрюваний ще не вніс заставу.

Хижняк наголосила, що наразі перевіряється уся інформація стосовно справи та з’ясовується причетність осіб, на яких вказував фігурант справи у відео.

Деталі скандалу з продажем дітей на органи

Фігурант розповів, що і раніше вже вивозив дітей для продажу на органи. За його словами, до злочину також були причетні керівники низки шкіл-інтернатів, і ніби "коли за кордон на відпочинок вивозили 25 дітей, то поверталося лише 23".

Він також заявив, що для трансплантології переважно обирали дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також він додав, що торгівлю дітьми приховували працівники з відділу освіти.

"Деякі були перевірки у школі-інтернаті, а саме працівників з відділу освіти, інших інстанцій. Вони це все покривали…час від часу проходили перевірки і все це замовчувалось", – сказав фігурант.

Нагадаємо, що 31 липня Фокус писав, що у Російській Федерації з'явилися нові фейки про події в Україні. Згідно з цією інформацією, стверджується, що деякі українські захисники, які були поранені в бою, можуть бути використані як джерело біоматеріалу.

Також, 26 січня повідомлялось, що з початку повномасштабної війни російські пропагандисти активно розповсюджують неправдиву інформацію про спалах так званої чорної трансплантології в Україні, жертвами якої нібито, серед інших, стають військові.