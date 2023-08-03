Заробляли до 70 тис. євро: група українців торгувала новонародженими дітьми, — ДПСУ (фото)

Злочинне угрупування торгувало новонародженими дітьми під виглядом сурогатного материнства. Схему організували керівники медичних установ.

Оперативники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) викрили злочинне угрупування з 12 людей, яке торгувало новонародженими дітьми. Про це повідомили в пресцентрі ДПСУ в Telegram.

"Група з 12 осіб продавала новонароджених дітей іноземцям під виглядом сурогатного материнства", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що схему організували керівники медичних установ. Загалом за немовля зловмисники отримували від 50 до 70 тисяч євро.

Таким чином угрупування підшуковувало жінок у скрутному становищі, які погоджувалися стати сурогатними матерями за 12 тисяч євро. Зокрема, після народження дітей жінок змушували надавати неправдиві відомості при реєстрації дитини та відмовлятися від немовляти на користь іноземців. Також жінкам потрібно було надати дозвіл на вивезення новонародженої дитини за кордон.

У ДПСУ додали, що зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років, тоді як слідчі дії ще тривають.

Фото: пресслужба ДПСУ

Нагадаємо, 31 липня Фокус розповідав про подружжя із Західної Бенгалії (Індія), яке продало свого восьмимісячного сина, а виручені кошти вони витратили на покупку iPhone 14, тоді як гроші, що залишилися, були витрачені на подорожі штатом, у якому сім'я знімала контент для Instagram. Після цього подружжя намагалося продати й старшу семирічну доньку.

У 2021 році в Афганістані голодуюча сім'я продала дитину за 500 доларів. Повідомлялося, що на цей крок батьки пішли для того, щоб врятувати інших своїх дітей — аби вони не померли з голоду.