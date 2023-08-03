Посвятив у лицарі: прокурор подарував акторові "Кварталу 95" Ткачу номери за 36 тисяч, — ЗМІ (відео)

У розпорядженні журналістів опинилося відео з вечірки за участю Ткача і прокурора Житомирської області Білошицького. Також у ролику помічений перший заступник обласного прокурора Мостиховський.

Прокурор Житомирської області Олександр Білошицький під час вечірки подарував відомому українському акторові студії "Квартал 95" Юрію Ткачу автомобільні номери за 36 тисяч гривень, а також "посвятив його в лицарі". Про це повідомляє видання "Страна.UA".

Повідомляється, що в розпорядженні видання опинилося відео з вечірки за участю Ткача і Білошицького. Також у ролику помічений перший заступник обласного прокурора Олег Мостиховський. Ведучим заходу виступив артист Володимир Шумко. Він представив Білошицького королем, а його заступника — заступником короля.

Видання пише, що Білошицький подарував Ткачу номерні знаки "КМ 8888 МК". У правоохоронних органах журналістам повідомили, що ці номери зареєстровані на автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D 2021 року і належать до Житомирської області. Їхня офіційна вартість — 36 тисяч гривень.

Також видання опублікувало знімок, на якому Ткач позує на тлі автомобіля Mercedes-Benz GLE з номерними знаками КМ 8888 МК. Машину було зареєстровано 23.02.2023.

Джерела заявили журналістам, що відео з вечірки було знято в лютому 2023 року. Однак у прокуратурі заявили, що ролик було знято ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Хто такий Юрій Ткач

39-річний український актор і комік. Відомий ролями в ситкомі "Одного разу під Полтавою". У 2013 році студія "Квартал-95" запросила Юрія Ткача на зйомки ситкому "Країна У".

Юрій Ткач у скетчі "Кварталу 95"

Нагадаємо, що СБУ та ДБР 3 серпня заявили про обшуки в одного з народних депутатів України, щоб перевірити обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану. Журналісти зазначили, що йдеться про Олександра Дубінського.

Також повідомлялося, що співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно судді Олексія Тандира. Його підозрюють у тому, що він спричинив смертельну ДТП на блокпості в Києві, внаслідок якої загинув 23-річний військовослужбовець Нацгвардії.