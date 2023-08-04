Гибель керівництва МВС у Броварах: високопосадовців ДСНС відправили під варту

Посадовців звинуватили в порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, які призвели до загибелі людей. 3 серпня їм повідомили про підозру.

4 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний для посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яких вважають винними в авіакатастрофі в Броварах, де загинуло керівництво МВС. Про це повідомило "Суспільне".

Начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку та виконувача обов'язків командира частини Володимира Леонова відправили на два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Іван Коробка заявив, що не згоден з рішенням суду та оскаржуватиме його.

"Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден", — сказав він.

З його слів, екіпаж допустили до виконання польотів у складних метеорологічних умовах, також його допустили до перевезення керівничого складу МВС. Також вів зазначив, що немає "нельотної" погоди, є лише умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти.

"Є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна", — заявив Іван Коробка.

Натомість Володимир Леонов та його адвокат відмовилися коментувати рішення суду.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, який зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема його очільник Денис Монастирський. Того дня екіпаж вилетів під час несприятливої погоди, без необхідних сертифікатів та відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах. У результаті авіакатастрофи загинули дев’ятеро працівників МВС і п’ятеро жителів міста, зокрема дитина.