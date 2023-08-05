Підняли на 24 метри: встановлення тризуба на щит монумента Батьківщина-мати перенесли (відео)

За даними ЗМІ, роботи ускладнилися через сильний вітер у столиці. Установку герба України планують продовжити завтра.

5 серпня робітники розпочали встановлення герба України на щит монумента Батьківщина-мати. Тризуб підняли на 24 метри, після чого роботи вирішили перенести на завтра. Про це повідомляє телеканал "Ми-Україна".

За повідомленнями УНІАН, робота просувалася повільно через сильний вітер у Києві.

Як зазначили в Мінкульті, символ України має розмір 4,5 на 7,5 метрів і масу в 450 кілограмів. Герб виготовили зі сплаву "Азовсталі".

Тризуб на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні доставили днем раніше, 5 серпня.

Заміна герба на монументі Батьківщина-мати

Нагадаємо, 1 серпня з монумента Батьківщина-мати демонтували герб Радянського Союзу.

Нагадаємо також, 29 липня повідомлялося, що монумент Батьківщина-мати в Києві перейменують на "Україну-мати". Як зазначили в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, монумент унікальний як пам'ятка науки і техніки, зведена завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених. Передбачається, що його перейменують до Дня Незалежності України 24 серпня.

Крім того, що експерти приблизно оцінили витрати на заміну радянського герба на щиті Батьківщини-матері в розмірі 36 мільйонів гривень.