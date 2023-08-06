"На своєму місці": на щит "Батьківщини-мати" встановили український тризуб (фото, відео)

Екскерівник Мінкульту Олександр Ткаченко подякував усім причетним до реалізації історичного проєкту. Остаточні роботи планують завершити до Дня незалежності України.

На щит монумента "Батьківщина-мати" встановили український герб. Про це повідомив кореспондент медіа "Телеграф".

За даними ЗМІ, спочатку роботи з встановлення тризуба планували на вечір 5 серпня, але на заваді стали вітряна погода та несправність обладнання. Герб України доповнив "Батьківщину-мати" лише зранку 6 серпня.

Фото: Олександр Ткаченко / Facebook Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф

На подію відреагував у соцмережах колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Це сталось! Український тризуб на своєму місці. Це був складний, відповідальний, історичний проєкт. Дякую всім, завдяки кому це сталось — донори, проєктанти, будівельники, скульптор, працівники Музею Війни, всі, хто вболівав за ці зміни та підтримував", — написав він.

Ексголова Мінкульту зазначив, що остаточні роботи мають завершити до 24 серпня — Дня незалежності України.

Декомунізація "Батьківщини-мати": що вже відомо

Нагадаємо, 1 серпня у Києві завершили демонтаж герба СРСР з монумента "Батьківщини-мати". Повідомлялось, що радянський символ планують залишити в музеї.

5 серпня робітники розпочали встановлення тризуба. Герб України підняли на 24 метри, після чого роботи перенесли на 6 серпня. У Мінкульті зазначали, що символ має розмір 4,5 на 7,5 метра та важить 450 кілограмів.

Раніше, 29 липня, гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук заявив, що монумент "Батьківщина-мати" перейменують на "Україна-мати". Відповідне рішення ухвалили на засіданні Вченої ради музею.