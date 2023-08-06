"Історія, гідна пера Агати Крісті": екзотичного втікача знайшли через 3 місяці — під шафою

Ранок дівчини у Києві розпочався з кави та крику через живого полоза посеред кімнати. Рятувальникам вдалося знайти господаря плазуна, який раніше втік з серпентарію.

Киянка знайшла під своєю шафою екзотичну змію, яку розшукували кілька місяців. Деталями 5 вересня поділились у соцмережах Kyiv Animal Rescue Group.

"Останнім часом маємо багато детективних історій. Ця, наприклад, достойна пера Агати Крісті та голлівудської екранізації", — зазначили рятувальники тварин.

Ранок киянки розпочався зі звичної чашки кави. Однак він перестав бути звичайним, коли підлога поблизу дивану почала рухатись. У столиці пролунав крик — посеред кімнати на очах дівчини вилізла справжня жива змія.

Плазун заліз під шафу, а українка поспішила на роботу. Проте коли вона повернулась, змія все ще залишалася в кімнаті — мирно спала під шафою. Тоді на місце інциденту приїхали рятувальники та дістали "порушницю".

Серпентолог з подивом зрозумів, що під шафою дівчини ховався не безневинний вуж, а представник екзотичного виду — тонкохвостий полоз. Тоді експерт припустив, що плазун міг втекти з серпентарію.

Змія поїхала з рятувальниками, а постраждала дівчина почала шукати, звідки до неї додому могла приповзти екзотична змія.

З’ясувалось, що плазуна звати Маршалл (на честь репера Емінема), і він живе у сусідньому під’їзді. Три місяці тому полоз випадково втік з погано зачиненого серпентарію.

"Власник шукав свого улюбленця весь цей час, миттєво приїхав зустрітись з рятувальниками на місце наступної операції з порятунку, ледь не розцілував свого "довгенького", сказав що з ним все в порядку, просто трохи схуд, а потім кілька годин допомагав рятувальникам і тримав страхувальний тент під височенною тополею, з котрої знімали кота", — розповіли у KARG.

Де та як провів три місяці екзотичний полоз — досі залишається загадкою.

"Проте це не є проблемою для Голлівуду — сценаристи додумають. А своєму господарю Маршалл, можливо, розповість сам", — додали рятувальники.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

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