У київському метрополітені можуть з'явитися вагони для велосипедистів: що відомо (фото)

Ініціатива киян зумовлена тим, що на велосипеді дуже важко їздити з лівого берега на правий, а також на правобережжі багато схилів, через що пересуватись зручніше на метро.

Київська спільнота велосипедистів закликала Київську міську раду облаштувати для них у метро окремий вагон. Відповідне звернення опубліковане на сайті електронних петицій міськради Києва.

Представники велоспільноти наголошують на важливості створення спеціальних вагонів, особливо з урахуванням особливостей ландшафту міста.

"Наше місто розділене на два береги Дніпра, через відсутність велодоріжок на мостах дуже проблематично їздити з одного берега на інший. Також на правому березі дуже багато схилів, через це іноді було б комфортніше використовувати метро", — йдеться у пояснювальній записці.

Наразі петицію підтримали 810 осіб, а збір підписів триватиме ще 56 днів. Для того, щоб питання про створення спеціального вагона для велосипедистів було розглянуто міською владою, необхідно набрати 6000 підписів. Велосипедисти сподіваються, що їхні зусилля допоможуть зробити місто більш дружнім до екологічних та активних видів транспорту.

У київському метрополітені можуть з'явитися нові вагони

До слова, 2 серпня на київських перехрестях з'явилися нестандартні світлофори. Вони призначені не тільки для пішоходів, а й для велосипедистів. Фокус розповів де саме встановили такі світлофори.

Нагадаємо, що 19 квітня, у Франції рекорд Гіннеса по найбільшому GPS-малюнку був побитий командою велосипедистів, які проїхали трасою завдовжки 1025 км, намалювавши своїм маршрутом велоцираптора.