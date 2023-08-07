Наркотичний супермаркет у будинку: у Львові чоловік продавав канабіс у під'їзді (фото)

Українець тримав вдома згортки з наркотиками, якими торгував, не виходячи з будинку. Він налагодив точку збуту канабісу безпосередньо в багатоповерхівці.

Львів’янин організував точку продажу наркотиків у власному під’їзді. Він перебуває під вартою як підозрюваний у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів. Деталями справи 7 серпня поділилась пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, підозрюваний на території Франківського району налагодив збут наркотиків. Чоловік організував, проживаючи в одному із багатоквартирних будинків району, продаж канабісу безпосередньо у під’їзді свого помешкання", — зазначили у відомстві.

Правоохоронці затримали підозрюваного після продажу чергової наркотичної "дози". Під час обшуків в його оселі виявили підготовлені згортки з забороненими речовинами, гроші та чорнові записи.

"За клопотанням прокурора затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз", — додали в прокуратурі.

Фото фігуранта, оприлюднене пресслужбою відомства Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно у Львові стався скандал через "розпусну" випічку. Місцева мешканка поскаржилась на продаж у центрі міста солодощів у формі статевих органів.

6 серпня у Полтаві пролунав вибух. У багатоповерхівці вибухнув газовий балон, кілька осіб отримали тілесні ушкодження. Внаслідок події сталося часткове руйнування будинку.