"Літо не почекає": обіцяна харків'янам яхта Ярославського знайшлась в Італії, — ЗМІ (фото)

Торік український бізнесмен Олександр Ярославський запустив програму допомоги Харкову та пообіцяв продати власну яхту. Журналіст виявив "зникле безвісти" судно поблизу італійського острова Сардинія.

Яхта, яку підприємець Олександр Ярославський обіцяв продати для допомоги харків’янам, подорожує світом. Про це у соцмережах 7 серпня повідомив журналіст Михайло Ткач.

Він з’ясував, що яхта бізнесмена Kaiser вже місяць не заходить у порти. Зі слів журналіста, за цей час судно побувало поблизу усіх італійських берегів та вже втретє повернулось до острова Сардинія.

"Харків‘яни почекають, а літо — ні", — написав Ткач.

Фото: Скріншот Фото: Михайло Ткач / Facebook Фото: Михайло Ткач / Facebook

Бізнесмен пообіцяв продати яхту: заява Ярославського

Ще 3 березня минулого року український підприємець Олександр Ярославський повідомив у соцмережах, що продасть яхту для фінансування гуманітарної програми.

"Дорогі Харків'яни! DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде — треба працювати, працювати та ще більше працювати", — зазначав він.

Пост Ярославського у Facebook від 3 березня 2022 року Фото: Скріншот

Варто зазначити, що DCH — це українська фінансова промислова група Development Construction Holding або ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдинг". Її засновником та президентом є Ярославський.

З 2022 року промисловою групою була запущена програма міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv. Про це 5 березня минулого року повідомляв засновник у соцмережах.

Публікації на сайті DCH та в соцмережах Ярославського свідчать про те, що за цією програмою у Харків було доставлене медичне обладнання та "швидкі".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Нагадаємо, минулого року Олександр Ярославський фігурував у скандалі через смертельну ДТП. Кортеж бізнесмена збив на смерть пішохода на трасі "Чугуїв-Мартове". Сам підприємець одразу вилетів до Лондона, а у DCH заявляли, що машиною керував співробітник фірми.

Пізніше у 2022 році Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження через спробу фальсифікації справи про аварію в Харківській області. Йшлося про статтю щодо притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності.