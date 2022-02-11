ДТП з кортежем Ярославського: ДБР розпочало провадження через спробу фальсифікації справи

Особам, які спробували залучити невинного в аварії водія підприємства DCH до кримінальної відповідальності, загрожує до 10 років ув'язнення.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження у зв'язку зі спробою фальсифікації справи про смертельну аварію за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій на сайті в п'ятницю, 11 лютого.

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У ДБР уточнили, що провадження розпочато за статтею про притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Йдеться про інцидент, що стався 9 лютого. За версією слідства, приблизно о 23:00 в районі 534-го кілометра траси Київ-Харків-Довжанський автомобіль наїхав на чоловіка 40 років, унаслідок чого той помер. Проте водій поїхав із місця ДТП. Вранці 10 лютого до поліції прийшов водій фінансово-промислової групи DCH, яка належить Ярославському, і заявив, що він був за кермом машини, яка збила чоловіка. Правоохоронці підготували йому підозру.

Увечері 10 лютого Київський районний суд Харкова, як повідомляє "Суспільне", мав обрати водію запобіжний захід, проте засідання було перенесено на наступний день через втому підозрюваного. Цього ж дня з'ясувалося, що водій фірми Ярославського під час смертельної аварії був в іншому місці.

Після цього міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відправив у відставку начальника Харківського обласного управління поліції Станіслава Перліна через спробу фальсифікації провадження.

За даними ЗМІ, на місці ДТП було знайдено номерні знаки, що належать одному з двох автомобілів із кортежу Ярославського. Сам бізнесмен повідомив журналістам, що під час події спав удома. При цьому 10 лютого, за даними видань, Ярославський вилетів із харківського аеропорту в Лондон.

11 лютого "Українська правда" оприлюднила відео з камер автоматичної фіксації ДТП, на якому, як стверджують журналісти, знято проїзд двох автомобілів із кортежу Ярославського після аварії. За цими кадрами неможливо визначити, хто саме керував автомобілем.