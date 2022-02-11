ЗМІ опублікували відео кортежу Ярославського після смертельної ДТП

На кадрах, записаних приблизно о 23:00 9 лютого, показано, як автомобілі один за одним їдуть з великою швидкістю.

У розпорядження видання "Українська правда" потрапило відео з камер автофіксації порушень правил дорожнього руху, на якому, за словами журналістів, відображено рух двох автомобілів кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського після смертельної ДТП на дорозі Чугуїв-Мартове. Відповідний ролик було опубліковано на YouTube-каналі УП у п'ятницю, 11 лютого.

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Відео, судячи із зображених на ньому даних, записано в проміжку між 22:56-22:58 у суботу, 9 лютого. Одна з камер, що зафіксували ділянку дороги в Харківській області, має назву "Samolet-Gorod".

Журналісти помітили на кадрах два автомобілі, які, за їхніми словами, входять до кортежу бізнесмена. Раніше співрозмовники видання в правоохоронних органах повідомили, що камери на трасі Київ-Харків-Довжанський записали проїзд двох машин Mercedes Benz 63 AMG з номерами "АХ0018ХО" та "АХ0018МС", проте на відео УП неможливо визначити, проїзд яких саме автомобілів було зафіксовано. Також на кадрах не видно, хто керував цими авто. При цьому помітно, що кортеж пересувається з великою швидкістю, а о 22:57 одна з камер зафіксувала туман.

Нагадаємо, 9 лютого під Харковом сталася смертельна ДТП, під час якої два автомобілі переїхали чоловіка. 10 лютого ЗМІ повідомили, що в аварії брали участь автомобілі з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, а на місці інциденту було знайдено номерні знаки, що належать одній з його машин. Сам він у коментарі журналістам заявив, що під час події спав удома. Водночас видання повідомили, що вже 10 лютого бізнесмен вилетів із Харкова в Лондон.

Того ж дня вранці в поліцію прийшла людина, яка стверджувала, що вона була за кермом авто в момент смертельної ДТП. Однак пізніше з'ясувалося, що цей чоловік перебував в іншому місці під час аварії. Після цього міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника Харківської обласної поліції Станіслава Перліна через спробу сфальшувати провадження про ДТП, в якому міг брати участь кортеж Ярославського.

Поліція вже викликала бізнесмена на допит.

Раніше Фокус розбирався, що відомо про Олександра Ярославського та скандал зі смертельною аварією.