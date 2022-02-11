СМИ опубликовали видео кортежа Ярославского после смертельного ДТП

На кадрах, записанных около 23:00 9 февраля, показано, как автомобили один за другим едут с большой скоростью.

В распоряжение издания "Украинская правда" попало видео с камер автофиксации нарушений правил дорожного движения, на котором, по словам журналистов, запечатлено движение двух автомобилей кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского после смертельного ДТП на дороге Чугуев-Мартовое. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале УП в пятницу, 11 февраля.

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Видео, судя по изображенным на нем данным, записано в промежутке между 22:56-22:58 в субботу, 9 февраля. Одна из камер, запечатлевших участок дороги в Харьковской области, носит название "Samolet-Gorod".

Журналисты отметили на кадрах два автомобиля, которые, по их словам, входят в кортеж бизнесмена. Ранее собеседники издания в правоохранительных органах сообщили, что камеры на трассе Киев-Харьков-Довжанский записали проезд двух машин Mercedes Benz 63 AMG с номерами "АХ0018ХО" и "АХ0018МС", однако по видео УП невозможно определить, проезд каких именно автомобилей был зафиксирован. Также на кадрах не видно, кто управлял этими авто. При этом заметно, что кортеж передвигается с большой скоростью, а в 22:57 одна из камер зафиксировала туман.

Напомним, 9 февраля под Харьковом произошло смертельное ДТП, в ходе которого два автомобиля переехали мужчину. 10 февраля СМИ сообщили, что в аварии участвовали автомобили из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, а на месте инцидента были найдены номерные знаки, принадлежащие одной из его машин. Сам он в комментарии журналистам заявил, что во время происшествия спал дома. В то же время издания сообщили, что уже 10 февраля бизнесмен вылетел из Харькова в Лондон.

В тот же день утром в полицию пришел человек, который утверждал, что он находился за рулем авто в момент смертельного ДТП. Однако позже выяснилось, что этот мужчина находился в другом месте во время аварии. После этого министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника Харьковской областной полиции Станислава Перлина из-за попытки сфальсифицировать производство о ДТП, в котором мог участвовать кортеж Ярославского.

Полиция уже вызвала бизнесмена на допрос.

Ранее Фокус разбирался, что известно об Александре Ярославском и скандале со смертельной аварией.