ДТП с кортежем Ярославского: ГБР начало производство из-за попытки фальсификации дела

Лицам, которые попытались привлечь невиновного в аварии водителя предприятия DCH к уголовной ответственности, грозит до 10 лет тюрьмы.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство в свзяи с попыткой фальсификации дела о смертельной аварии с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном на сайте в пятницу, 11 февраля.

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В ГБР уточнили, что производство начато по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УК). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Речь идет об инциденте, произошедшем 9 февраля, По версии следствия, около 23:00 в районе 534-го километра трассы Киев-Харьков-Довжанский автомобиль наехал на мужчину 40 лет, в результате чего тот скончался. Тем не менее, водитель уехал с места ДТП. Утром 10 февраля в полицию пришел водитель финансово-промышленной группы DCH, которая принадлежит Ярославскому, и заявил, что он был за рулем машины, которая сбила мужчину. Правоохранители подготовили ему подозрение.

Вечером 10 февраля Киевский районный суд Харькова, как сообщает "Суспільне", должен был избрать водителю меру пресечения, однако заседание было перенесено на следующий день из-за усталости подозреваемого. В тот же день выяснилось, что водитель фирмы Ярославского во время смертельной аварии был в другом месте.

После этого министр внутренних дел Денис Монастырский отправил в отставку начальника Харьковского областного управления полиции Станислава Перлина в связи с попыткой фальсификации производства.

По данным СМИ, на месте ДТП были найдены номерные знаки, которые принадлежат одному из двух автомобилей из кортежа Ярославского. Сам бизнесмен сообщил журналистам, что во время происшествия спал дома. При этом 10 февраля, по данным изданий, Ярославский вылетел из харьковского аэропорта в Лондон.

11 февраля "Украинская правда" обнародовала видео с камер автоматической фиксации ДТП, на котором, как утверждают журналисты, запечатлен проезд двух автомобилей из кортежа Ярославского после аварии. По этим кадрам невозможно определить, кто именно управлял авто