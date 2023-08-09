"Відповідальність лишається": в СБУ прокоментували звільнення з-під варти митрополита Павла

Попри внесену заставу, на колишнього намісника Києво-Печерської лаври суд наклав низку обмежень — його зобов’язали носити електронний засіб контролю та не покидати село Вороньків Київської області.

Служба безпеки України (СБУ) прокоментувала звільнення з-під варти митрополита УПЦ МП Павла Лебідя, за його нещодавно внесли заставу у розмірі 33,3 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", — наголосили у відомстві

Після звільнення з-під варти суд наклав ряд обмежувальних заходів на митрополита:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Як відомо, 7 серпня, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів.

Нагадаємо, що 1 квітня повідомлялось, що намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ Павла (Петра Лебідя) звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ненависті та виправданні збройної агресії РФ проти України. У квітні 2023 року Шевченківський суд Києва відправив Павла Лебідя на 60 діб під цілодобовий домашній арешт.

Раніше, 4 липня, Фокус писав, що під час засідання суду митрополит УПЦ Павло поскаржився, що постійно перебуває на "підзарядці" через електронний браслет, і тепер він не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".