Оформив поїздку до Румунії: підозрюваний у корупції мер Рахова втік з України (документ)

Мер Рахова Віктор Медвідь виписав собі офіційну поїздку в Румунію на три дні. Він поїхав ще в червні, але досі не повернувся.

Поліція Закарпатської області почала розслідування за фактом перетину державного кордону мером Рахова Віктором Медведем. Про це повідомили на сайті відомства 9 серпня.

Повідомляється, що український чиновник скористався службовим становищем і покинув територію країни. Він оформив собі офіційне відрядження до Румунії на 3 дні, однак потім не повернувся.

"У поліції кваліфікували такі дії за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про Незаконне переправлення через державний кордон України". — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що Віктор Медвідь, як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України, зник ще 21 липня 2023 року. Він є фігурантом справи про розтрату бюджетних коштів. Так, його розшукують за частиною 4 статті 191, а також частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола у себе в Telegram, Медвідь ще 4 серпня написав заяву про відставку, але місцеві депутати її не підтримали. Також він опублікував документи про офіційну поїздку чиновника за кордон.

Документи Віктора Медведя Фото: Віталій Глагола/Telegram Документи Віктора Медведя Фото: Віталій Глагола/Telegram

"Мені вдалося отримати копію розпорядження, згідно з яким ще 30 червня він виїхав у загін до румунської комуни Бістра тільки на три дні", — зазначив Глагола.

Повідомляється, що згідно з розпорядженням самому собі — їхав Ведмідь у комуну Бістра для обговорення написання нового спільного грантового проєкту.

Нагадаємо, що в Кропивницькому СБУ спіймала на хабарі в $92 тис. депутата, який очолював групу рекетирів. За інформацією спецслужб, учасники формування мали вибивати з жителів Кропивницького гроші, а в разі відмови погрожувати розправою. Співробітники СБУ затримали підозрюваного на врученні хабаря.