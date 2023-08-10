Допомогти батькові: на Вінниччині син депутата від ОПЗЖ замовив убивство колеги, — ДБР (відео)

За версією слідства, щоб "вирішити" питання із земельною комісією, син депутата найняв кілерів, якими виявилися співробітники ДБР. За "вбивство" члена комісії він заплатив 8,5 тисяч доларів.

Колишнього депутата Жмеринської міської ради у Вінницькій області затримали співробітники Державного бюро розслідувань за підозрою в організації вбивства депутата. Про це в четвер, 10 серпня, повідомили в пресслужбі ДБР.

Повідомляється, що батько затриманого також є колишнім народним депутатом VII скликання від "Партії регіонів" і чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ. Починаючи від початку повномасштабного вторгнення, він залишив Україну і фактично не здійснює свої депутатські обов'язки, а його бізнес-інтереси в місті представляє син, зазначають у ДБР. Імовірно, йдеться про Віктора Жеребнюка та його сина, якого також звуть Віктор.

Віктор Жеребнюк (праворуч) і його син Фото: Zaxid.net

За версією слідства, причиною організації вбивства став конфлікт батька з членом постійної земельної комісії Жмеринської міськради. Член комісії блокував розгляд питань, пов'язаних з особистими та бізнес-інтересами сім'ї підозрюваного, які стосувалися виділення земельних ділянок під будівництво.

Для того, щоб "вирішити" конфлікт, син депутата доручив пошук виконавців убивства третім особам і надав інформацію про майбутню жертву. Оцінив вартість життя свого колеги у 8,5 тисяч доларів.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Співробітники ДБР провели спецоперацію, під час якої правоохоронці під виглядом кілерів імітували вбивство місцевого депутата, зробили фотографії в постановчих обставинах й після отримання оплати за злочин затримали організатора.

Під час обшуків у нього знайшли зброю і докази, що підтверджують злочинні плани учасників.

Затриманому було оголошено про підозру, і наразі вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Як зазначили в ДБР, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, і встановлюється можлива участь батька затриманого.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що СБУ затримала депутата з Кропивницького, який під час війни продовжив займатися рекетом.

Раніше, 8 серпня, повідомлялося про те, що правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька на хабарі. 9 серпня суд відправив його під арешт із можливістю внести заставу в 30 млн грн.