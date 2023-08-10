Поки оформляли іншу НП: на Черкащині п'яний водій врізався в авто поліцейського (відео)

Поліцейські встановлювали обставини адміністративного правопорушення, вчиненого п'яним 17-річним мотоциклістом, коли їхню машину протаранив інший нетверезий водій автомобіля.

Нетверезий водій на швидкості влетів в автомобіль поліціянтів, поки ті з'ясовували, чому інший п'яний мотоцикліст порушив ПДР. Про це повідомляють у МВС України.

НП сталася в селі Козацьке Звенигородського району Черкаської області. За інформацією правоохоронців, під час патрулювання села вони помітили мотоцикліста, який порушив правила дорожнього руху. Водій виявився нетверезим, до того ж неповнолітнім. З дозволу батьків 17-річний порушник пройшов перевірку на "Драгері", результат був позитивний — 0,35 проміле.

Поки поліціянти встановлювали повні обставини адміністративного правопорушення, їхній автомобіль протаранила Opel Omega. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був 38-річний водій у нетверезому стані. Він перевищив допустиму норму алкоголю в 14 разів. Прилад показав — 2,8 проміле.

Повідомляється, що в ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 2 серпня неподалік населеного пункту Пісочин у Харківській області сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив 15-річну Альбіну на пішохідному переході. За інформацією ЗМІ, у день аварії дівчина поверталася з Пісочина додому в Коротич. Альбіна переходила дорогу пішохідним переходом і вела в руках велосипед.

Винуватцем ДТП називали співробітника поліції міста Києва, Якименка Ярослава Леонідовича. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Громадська активістка та засновниця БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптій повідомила, що винного у смертельній ДТП відпустили.

Фокус розповідав раніше, що 26 травня на блокпосту в Києві сталася смертельна ДТП. Суддя збив військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка. Той помер на місці від отриманих травм. Винуватця ДТП Олексія Тандира затримали. Він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

9 серпня стало відомо, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на експертизу аналіз води та слини. Таким чином він намагався приховати, що на момент смертельної ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.