Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: легковик влетів у фуру, є жертви (фото)

Внаслідок аварії двоє чоловіків загинули на місці, а водія легкового автомобіля затиснуло у пошкодженому транспорті.

Сьогодні, 11-го серпня о 01:31 у Кам’янському районі Дніпропетровської області поблизу селища Божедарівка сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що вночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине.

"За викликом терміново направлено рятувальників міст Кам’янське, Вільногірськ та місцеву пожежну команду селища міського типу Божедарівка у складі трьох чергових відділень", — розповіли рятувальники.

По прибуттю до місця події співробітники Служби порятунку встановили, що внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля "Skoda FABIA" та вантажного автомобіля "DAF" загинуло 2 пасажири (чоловіки 1992 та 2000 років народження) та в понівеченому легковику затиснуло водія.

Фото: ДСНС

"Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія (чоловіка, 1991 року народження) з транспортного засобу. Постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у медичний заклад", — повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Загалом, до надання допомоги залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Співробітниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо обставин ДТП.

Нагадаємо, що вдень у четвер, 10 серпня, на перетині вулиць Великої Морської та Маріупольської у Миколаєві зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковий автомобіль "Таврія".

Раніше, 8 серпня Фокус писав, що неподалік населеного пункту Пісочин у Харківській області сталася смертельна ДТП, автомобіль збив 15-річну дівчинку на пішохідному переході. За даними ЗМІ, винуватцем аварії був поліціянт.