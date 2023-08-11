Виїзд за кордон: Кабмін дозволив залишати Україну ще одній категорії чоловіків

У Міністерстві у справах ветеранів зазначили, що таке рішення було ухвалено, щоб уникнути несправедливого обмеження прав родичів тих осіб, які загинули або пропали безвісти, беручи участь в АТО.

Кабінет міністрів України 11 серпня дозволив виїзд за кордон особам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти, беручи участь в антитерористичній операції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

У повідомленні йдеться про те, що військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти, беручи участь в АТО, можуть залишати територію України в період воєнного стану.

У міністерстві також заявили, що таке рішення було ухвалено, щоб уникнути несправедливого обмеження прав родичів тих осіб, які загинули або пропали безвісти, беручи участь в АТО.

Як розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, військова агресія Росії проти України розпочалася 2014-го року. Уже 2022-го року почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

"Тож маємо уникнути несправедливого поділу як самих українських захисників — учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів", — сказала Лапутіна.

Нагадаємо, що журналісти писали, хто з чоловіків з 1 вересня зможе легально виїхати за кордон. Так, Законодавством України передбачені винятки для виїзду військовозобов'язаних громадян за межі країни. У деяких випадках для цього знадобиться спеціальний дозвіл.