Справа митрополита УПЦ Павла: прокурор вимагав, щоб він не з'являвся в Києво-Печерській лаврі

Митрополита звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ. На суді прокурор вимагав, аби підсудному заборонили з'являтися у Києво-Печерській лаврі.

Соломʼянський районний суд Києва 11 серпня продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ Павла (Лебедя). Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова його адвоката Микити Чекмана.

Зазначається, що строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

За словами адвоката, прокурор вимагав покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок — заборонити відвідування Києво-Печерської лаври. Втім, суд це клопотання відхилив.

Раніше митрополита звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів приблизно 1000 осіб. До цього на сайті УПЦ МП оприлюднили реквізити, за якими кожен міг внести заставу за митрополита Павла, щоб його випустили зі слідчого ізолятора.

Нагадаємо, що намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя) звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ненависті та виправданні збройної агресії РФ проти України. У квітні 2023 року Шевченківський суд Києва відправив священнослужителя на 60 діб під цілодобовий домашній арешт.

Також повідомлялося, що митрополит УПЦ (МП) та колишній настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь у жовтні 2022-го року вирушив до Молдови нібито на лікування, проте натомість пішов до елітного ресторану. Повідомляється, що тоді Лебідь виїхав за кордон, заявивши, що йому потрібно на діагностику.