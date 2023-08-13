Оксамитовий сезон на морі в Одесі: тисячі відпочивальників вийшли на пляжі (відео)

Влада міста 12 серпня відкрила шість пляжів, а наступного дня на них зібралося безліч людей. Не обійшлося і без нещасних випадків — чоловік потонув на пляжі Ланжерон.

Пляжі Одеси вперше з початку повномасштабної війни з Росією відкрили 12 серпня, а наступного дня на піску буквально не залишилося місць. Місцеві Telegram-канали 13 серпня показали відео з кількох місць відпочинку, які повністю зайняті.

За словами одного з авторів відео, тисячі людей зібралися тільки на одному відкритому пляжі "Чайка".

У місті офіційно відкрито шість пляжів:

пляж "Калетон"

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

Список поповнюватимуть у міру готовності інших місць відпочинку. Пляжі працюють із 8:00 до 20:00, повідомляв голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Купатися не можна під час повітряної тривоги, виявлення підозрілих предметів і шторму від двох балів. Вихід в акваторію Чорного моря на плавзасобах, крім рятувальних служб, заборонений.

Місцеве видання "Думская" зазначає, що на відкритих пляжах чергують рятувальники, вони не дають людям запливати в буферну зону і наблизитися до протимінних сіток. Відкриті пляжі від звичайних відрізняються саме наявністю рятувальників, але кількість відпочивальників скрізь практично однакова.

У перший день відкриття пляжів 12 серпня ледь не потонула жінка на пляжі 10-ї станції Великого Фонтану. Її госпіталізували у важкому стані. А сьогодні вранці, 13 серпня, відпочивальник потонув у морі на пляжі Ланжерон.

Нагадаємо, що Сили оборони півдня України не вважають доречним відкривати пляжі в Одесі та області під час оксамитового сезону. Військові не виключають імовірності висадки десанту ЗС РФ.

Фокус раніше писав, що влада відкрила безпечні ділянки пляжів в Одесі для оздоровлення військовослужбовців і цивільних.