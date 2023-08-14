На Чернігівщині у чоловіка вилучили мопед через війну: власник почав погрожувати (фото, відео)

Селяни скаржились, що звук від нього схожий на гуркіт від руху дронів-камікадзе. Після реакції влади чоловік звинуватив старосту села в продажі гуманітарної допомоги та почав погрожувати.

У селі Іржавець в Чернігівській області стався конфлікт між мешканцем та представником влади через гучний мотоцикл, звук від якого нагадував українцям гудіння іранських дронів-камікадзе Shahed. 11 серпня староста Іржавецького старостинського округу Сергій Сирота заявив, що після скарг односельців в одного з місцевих вилучили транспортний засіб.

Посадовець зазначив, що він попереджав про заборону на рух транспорту без глушників вихлопних газів, фар, вказівників поворотів тощо та на їзду під час комендантської години.

"Чмир Сергій декілька разів свідомо ігнорував мої прохання, зокрема й особисті. Неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив по Іржавцю, Гужівці, Парафіївці на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому і без номерів. Ба більше, звук мотоцикла без глушника нагадує звук "шахеда", і жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу", — підкреслив Сирота.

Староста розповів, що поліціянтам спіймати порушника не вдалось, але 11 серпня мотоцикл вилучили. Він запевнив, що транспортний засіб передадуть правоохоронцям.

Фото вилученого в селі Іржавець мотоцикла, який лякав місцевих Фото: Сергій Сирота / Facebook

"І хочу попередити всіх, хто порушує правила дорожнього руху, ігнорує комендантську годину, вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь, курити "траву" і веселитись всю ніч, заважаючи відпочивати громаді — ми не дозволимо цього робити. Якщо хтось не хоче поважати односельців, має наміри пиячити до ранку, заважаючи спати сусідам — ми знайдемо засоби впливу", — додав Сирота.

Проте 13 серпня посадовець поскаржився на публічні образи з боку порушника та навіть погрози. За його словами, Чмир публічно нецензурно висловлювався як про старосту, так і про "активних жителів села".

Також Сирота розповів, що отримує погрози в особистих повідомленнях. Він зазначив, що селянин звинуватив представника влади у продажі гуманітарної допомоги, та завірив, що "все прозоро роздавалось".

"А своїх особистих коштів в мене нема — навіть зараз не можу "вилізти" з кредитів", — додав він.

Староста опублікував знімок і запис екрана з образливими нецензурними словами на його адресу та закликав поліцію знайти засоби впливу на чоловіка.

Реакція порушника на вилучення мотоцикла Фото: Сергій Сирота / Facebook

"Я хочу, щоб люди поважали наших захисників на фронті, а також їхні сім'ї та рідних, і щоб вони могли вночі спати без гуркоту "шахедів" і отаких невігласів", — заявив Сирота.

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