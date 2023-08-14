Шумить як Shahed: в українця конфіскували занадто гучний мотоцикл (відео)

Житель Чернігівщини їздив у комендантську годину на мотоциклі без глушника та освітлювальних приладів. Його байк конфіскували та передадуть поліції.

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В Україні почали боротися із занадто гучним транспортом. В Ічнянській громаді Чернігівської області було конфісковано мотоцикл без глушника, який лякав ночами місцевих жителів. Про це написав у Facebook староста села Іржавець Сергій Сирота.

За його словами, мотоцикл без вихлопної системи своїм звуком нагадує дрони Shahed-136. Не дивно, що місцеві жителі лякалися, а тому звернулися в поліцію і до старости, щоб ті вжили заходів. Конфіскований байк передадуть поліції.

Власник мотоцикла Сергій Чмир нерідко порушував комендантську годину і їздив селами Іржавець, Гужівка та Парафіївка в темну пору доби без будь-яких освітлювальних приладів. Мотоцикл не має номерів, шолома у байкера також не було. Відео з його "покатушками" неодноразово з'являлися в соцмережах.

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На багаторазові зауваження мотоцикліст не реагував. Сергій Сирота також натякнув, що байкер міг вживати алкоголь і легкі наркотики.

"На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край. І хочу попередити всіх, хто порушує ПДР, ігнорує комендантську годину, вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь, курити "траву" й веселитись усю ніч, заважаючи відпочивати громаді — ми не дозволимо цього робити", — наголосив староста Іржавця.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують активно боротися із занадто гучними авто і мотоциклами.

Також ми писали, що в нашій країні спрощено процедуру реєстрації авто.