Митрополита Павла екстрено госпіталізували і прооперували, — адвокат

За інформацією правозахисника, екснастоятеля Києво-Печерської лаври доправили в одну зі столичних лікарень. Лежить він у кардіологічному відділенні.

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла екстрено госпіталізували в лікарню через погіршення стану здоров'я. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у своєму Telegram-каналі 14 серпня.

За його словами, зараз екснамісник перебуває в кардіологічному відділенні однієї зі столичних лікарень.

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї з лікарень міста Києва та проведено операційне втручання!" — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць про стан митрополита Павла не прозвучало. Також невідомо, що саме послужило причиною для погіршення здоров'я.

Кримінальна справа митрополита Павла: що відомо

1 квітня колишньому настоятелю Києво-Печерського монастиря було вручено підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу. Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Тоді митрополит закликав слідство перенести судову справу через серйозні проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив прохання і в результаті виніс запобіжний захід. На що скаржився тоді екснамісник Києво-Печерської лаври та чи пов'язана операція 14 серпня з цією проблемою — невідомо.

7 серпня, колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів.

9 серпня в СБУ прокоментували звільнення з-під варти. Навіть попри внесену заставу, суд наклав на митрополита Павла низку обмежень. Його зобов'язали носити електронний засіб контролю і не залишати село Вороньків Київської області.

4 липня, Фокус писав, що під час засідання суду митрополит УПЦ Павло поскаржився, що постійно перебуває на "підзарядці" через електронний браслет, і тепер він не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".