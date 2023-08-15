У Раді запропонували легалізувати порно: що відомо

Нардепи пропонують прибрати кримінальну відповідальність за деякими статтями ККУ, що стосуються порнографії. Проте за розповсюдження порно серед дітей та за примушення зніматися в ньому — посилять покарання.

У Верховній Раді запропонували прибрати кримінальну відповідальність за порнографічний контент. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Як і обіцяв, починаємо день з ліберальних новин. Ми декриміналізуємо порно", — сказав Ярослав Железняк.

Він зазначив, що цього тижня в Раді зареєструють відповідний законопроєкт, яким пропонують за статтею 301 ККУ "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" передбачити кримінальну відповідальність за розповсюдження порно без згоди особи та за екстремальної порнографії. Також запропонували посилити відповідальність за розповсюдження порнографії серед дітей та за примушення зніматися у таких роликах. Разом з тим, в Раді хочуть прибрати статтю 302 ККУ, у якій йдеться про відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництва.

"Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті)", — пояснив Железняк.

У пояснювальній записці йдеться про те, що прийняття цього законопроєкту спрямоване на захист від притягнення до кримінальної відповідальності за дії, які не містять суспільної небезпеки, зменшення корупції серед правоохоронних органів, за збільшення податкових надходжень та вихід з тіні порнобізнесу (де відбувається декриміналізація).

У Раді запропонували легалізувати порно

Нагадаємо, у квітні Шевченківський районний суд Львова призначив покарання для Валерії Радкевич, яка публікувала у своєму закритому Telegram-каналі фото та відео еротичного або порнографічного характеру.

У березні у дослідженні компанії Thomson Reuters йшлося про те, що біженки з України в ЄС почали частіше наражатися на сексуальну експлуатацію та насильство. Зокрема, у Великій Британії збільшилися запити "український ескорт" на 200%, тоді як в Іспанії — на 600% пошук "українського порно".