У митрополита УПЦ МП Павла гострий інфаркт міокарда, – адвокат

Погіршення стану здоров'я захисник священнослужителя УПЦ МП пов'язав із пережитими стресами та хвилюваннями, а також перебуванням у СІЗО.

Митрополита УПЦ МП Павла, якого напередодні ушпиталили, діагностували гострий інфаркт міокарда. Подробиці у Telegram повідомив 15 серпня адвокат Микита Чекман.

Він розповів, що отримав дані від медиків. У закладі охорони здоровʼя йому розповіли, що митрополиту Павлу поставлено діагноз гострий інфаркт міокарда.

Раніше Чекман повідомляв про те, що у понеділок священнослужителя невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень. Його прооперували у медичній установі у Києві. Погіршення стану здоров'я юрист пов'язав із пережитими стресами та хвилюваннями. Священнослужителю нібито не змогли надати належний догляд, коли він був у СІЗО.

Справа митрополита Павла

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври 7 серпня звільнили з з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів.

В СБУ повідомили, що навіть, попри звільнення з-під варти, на митрополита наклали низку обмежень. Його зобов'язали не залишати село Вороньків Київської області та носити електронний засіб контролю. У відомстві зазначили, що митрополит дав інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ за день до оголошення йому першої підозри від СБУ. У ньому він заперечував існування України як суверенної держави.

Нагадаємо, 11 серпня журналісти показали резиденцію митрополита Павла. На нижніх поверхах розташовані тренажерна зала та сауна. Також є у будинку й винний погріб, але без напоїв. Три додаткових поверхи у напрямку вниз, розташовані з боку дніпровської кручі.